В Красноярском крае из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Красноярском крае, в связи с увеличением площади лесных пожаров и аномально жаркой погоды, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Прогноз в ряде районов края на ближайшие дни неблагоприятный, поэтому принято решение ввести на территории региона режим ЧС, чтобы максимально задействовать имеющиеся ресурсы», — заявил первый заместитель министра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

С введением этого режима, в регионе ограничен доступ людей и транспорта в леса.

В настоящее время, пожары в Красноярье распространились на площади более 4,9 тысячи гектар. В их ликвидации участвуют 650 спасателей и до 80 единиц техники

25 мая глава МЧС Владимир Пучков пообещал, что дома для жителей Красноярского края, лишившихся крова из-за лесных пожаров, будут восстановлены до конца сентября. До тех пор пока жилье не будет построено, люди могут находится в пунктах временного размещения, где предусмотрено все необходимое для их размещения, в том числе питание четыре-пять раз в день.