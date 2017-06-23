Таможенники перечислили в бюджет два триллиона рублей с начала года

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала 2017 года перечислила в бюджет два триллиона рублей. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил заместитель главы службы Тимур Максимов, передает Rambler News Service.

При этом плановое задание ФТС по перечислениям в бюджет в 2017 году — 4,21 триллиона рублей.

За первый месяц 2017 года таможенники отправили в казну почти 284 миллиарда рублей. По итогам 2016 года ФТС перечислила в бюджет 4,41 триллиона рублей, перевыполнив план на 1,1 процента.

В то же время ФТС в 2016 году выявила в три раза больше финансовых нарушений со стороны своих структур, чем годом ранее, — их объем достиг 32,3 миллиарда рублей. «В 2016 году проведено 200 контрольных мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов (в 2015 году — 163 мероприятия), выявлено финансовых нарушений на сумму 32,3 миллиарда рублей (в 2015 году — 10,7 миллиарда рублей)», — говорится в материалах ведомства.