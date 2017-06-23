Подозреваемому в наезде на мусульман в Лондоне предъявлено обвинение

Водителю фургона, совершившего наезд на мусульман возле лондонской мечети в районе Финсбери Парк, предъявлено обвинение в терроризме, убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает Reuters.

19 июня 47-летний Даррен Осборн, находившийся за рулем машины, направил ее на группу верующих, выходивших после вечерней молитвы из мечети. В результате погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что мужчина выкрикнул: «Я буду убивать мусульман!» Он был задержан на месте происшествия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила это преступление.

На следующий день издание The Independent сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) призвали своих сторонников отомстить за попытку массового убийства мусульман в Лондоне. «О, мусульмане, вам надо проснуться, война идет уже на ваших улицах, прямо за стенами мечетей. Погибнуть могут ваши родители, ваши сестры», — приводит издание типичное сообщение в Telegram.

В то же время, белые националисты одобрили убийство прихожанина мечети и призвали к дальнейшим аналогичным акциям. «Давно пора было начать ответные удары. Мусульмане сами напросились, пришла пора преподать им хороший урок», — цитирует The Independent одного из них.