Минобороны сообщило о переброске боевиков ИГ в сирийскую провинцию Хама

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) по различным маршрутам перебрасывает боевиков в сирийскую провинцию Хама. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

«Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения боевиков российскими военными организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.

В конце мая стало известно, что ИГ договорилось с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры.

После получения этих сведений командование российской группировки войск в Сирии приняло меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении. В частности, российская авиация в четверг, 25 мая, уничтожила 32 пикапа и более 120 боевиков «Исламского государства», направлявшихся из Ракки в сторону Пальмиры.