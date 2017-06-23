Петербургские власти пообещали жесткую реакцию на несогласованные акции

Власти Санкт-Петербурга собираются жестко пресекать проведение любых несогласованных акций. Об этом журналистам в пятницу, 23 июня, сообщил вице-губернатор города Александр Говорунов, его слова приводит «Интерфакс».

«Жизнь показывает, что, когда мы предоставляем тот или иной квадрат нашей петербургской земли, иногда определенные движения это не устраивает. Они говорят: мы пойдем там, где мы хотим. Вот здесь я бы хотел сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет жестко реагировать. (...) Мы будем делать все, чтобы не допустить разноса, который мы видим по мировой практике, когда горят машины, бьются витрины и льется кровь», — подчеркнул чиновник.

Говорунов добавил, что власти выступают за то, чтобы люди могли высказать свою позицию, однако «все это должно идти в согласованном режиме и в цивилизованном варианте».

Материалы по теме «Зачем прессовать подростков?» Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой

Отвечая на вопрос о задержании журналистов в ходе несанкционированной акции оппозиции, состоявшейся на Марсовом поле 12 июня, вице-губернатор заявил, что в отношении ряда работников СМИ действительно были приняты некие судебные решения, которые он отказался обсуждать.

«Есть специальная форма одежды, есть удостоверение и редакционное задание, есть еще чего-то. Мы со своей стороны поработаем с полицией, чтобы эта категория людей была видна, чтобы был определенный порядок в отношении именно этой категории людей», — заключил чиновник.

12 июня в ряде городов России, в том числе Санкт-Петербурге и Москве, прошли акции оппозиции. Часть мероприятий не была согласована с властями. Так, в северной столице несанкционированная демонстрация, в которой приняли участие порядка 10 тысяч человек, прошла на Марсовом поле. При этом городская администрация предлагала им собраться в Удельном парке. В итоге был задержан 561 человек, в том числе 43 несовершеннолетних.