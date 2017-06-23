Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 23 июня, упал на 12 копеек до 59,81 рубля, евро также снизился на одну копейку — до 66,8 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Российская валюта укрепилась после отскока вверх цен на нефть днем ранее. С утра 23 июня цена нефти Brent на лондонской бирже ICE также незначительно снизилась до 45,2 доллара за баррель.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, комментарий которого приводится на сайте «Финама», указывает, что по данным оператора нефтепроводов в США Colonial Pipeline, спрос на поставки нефтепродуктов на северо-восток страны находится на минимальном уровне за шесть лет.

«Соответственно, признаки слабого спроса и сохраняющегося перепроизводства привели нефть к тому, что с начала года она подешевела почти на 20 процентов, что является худшим результатом первого полугодия с 1997 года», — считает эксперт.

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Днем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рублей за доллар. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул он.

Эксперт из Райффайзенбанка предсказал снижение курса российской валюты до 60 рублей за доллар. По его мнению, это связано исключительно с нефтяным фактором и может продолжиться в третьем квартале 2017 года. По мнению аналитиков финансовой корпорации Citi, расширение США антироссийских санкций приведет к окончанию «рублевого рая».

