Росгвардейцы спасли в Москве женщину и ребенка от преступника с ножом

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который, предположительно, ранил ножом двух человек в районе Останкинского парка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления Федеральной службы.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, находясь на патрулировании, получили информацию о том, что в районе Останкинского парка неизвестный мужчина нанес ножевые ранения двум гражданам и преследовал женщину с малолетним ребенком, — говорится в сообщении. — Бойцы задержали этого мужчину и обезоружили его».

В ведомстве добавили, что пострадавшие были доставлены в одну из столичных больниц. В настоящее время с подозреваемым работает следственно-оперативная группа.

22 июня в Москве злоумышленник забежал в кафе и несколько раз ударил официантку ножом. Подозреваемый задержан. Следователи полагают, что мотивом для совершения преступления стал отказ жертвы заключить брак с мужчиной, с которым та познакомилась ранее в соцсетях.