Президент Египта подписал соглашение о передаче Эр-Рияду островов в Красном море

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о демаркации морской границы, согласно которому Саудовской Аравии отходят острова Тиран и Санафир в Красном море. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, Reuters со ссылкой на заявление правительства.

После подписания главой государства договор с Эр-Риядом вступает в силу.

21 июня Высший конституционный суд Египта приостановил исполнение всех вынесенных ранее судебных решений по соглашению о передаче островов «до выяснения их законности и соответствия конституции», пишет ТАСС. За неделю до этого соглашение с Эр-Риядом ратифицировал египетский парламент.

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В начале этого года Верховный суд Египта, вердикт которого не подлежит обжалованию, признал передачу островов недействительной. Таким образом он отклонил апелляцию египетского правительства на решение административного суда.

Стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду, в апреле 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет. Каир тогда объяснил, что острова принадлежат королевству, а под защитой Египта они находились по просьбе саудовцев с 1950 года. Это вызвало недовольство многих египтян и спровоцировало акции протеста.