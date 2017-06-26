Часы Аль Капоне продали за 84 тысячи долларов

На аукционе RR Auction, который прошел в США, продали личные вещи, принадлежавшие известным гангстерам. Об этом сообщает Associated Press. Одним из лотов стали часы американского преступника Аль Капоне.

Карманные часы с бриллиантами ушли с молотка за 84 тысячи долларов и стали самым дорогим лотом на торгах. Имя нового владельца не разглашается. Также на аукционе продали ноты к музыкальной пьесе чикагского гангстера «Юмореска»: за 18,7 тысячи долларов.

Кроме того на аукционе были представлены личные вещи американских преступников Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Кольцо Бонни с тремя змеиными головами продали за 25 тысяч долларов, а написанное ею письмо с надписью So Long — за 16 тысяч. Ордеры, выданные на арест обоих, ушли с молотка за 8 тысяч долларов.

Аль Капоне — американский гангстер итальянского происхождения, действовавший на территории Чикаго в 1920-1930 годах.

Бонни и Клайд — американские преступники, совершавшие вооруженные ограбления во времена Великой депрессии (1929-1939 год).