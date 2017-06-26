Драку вставших на задние ноги оленей сняли на видео

Видео: Tennessee Wildlife Resources Agency / Facebook

Сотрудники Агентства по природным ресурсам американского штата Теннесси сняли на видео белохвостых оленей, которые подрались, стоя на задних ногах. Запись была опубликована в Facebook агентства.

Согласно подписи к видео, для съемки использовалась автоматическая камера, установленная в лесу. Она запечатлела двух самцов, которые бьют друг друга передними копытами, прыгая на задних. Когда один из оленей отступил, другой последовал за ним, по-прежнему на двух конечностях.

Белохвостые олени широко распространены в Северной Америке. Зимой самцы этого вида сбрасывают рога, а новые начинают расти только в конце весны. В отсутствие рогов они выясняют отношения при помощи копыт.

В мае сообщалось, что американка сняла на видео нападение американского черного медведя на олененка вапити.