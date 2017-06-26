Официальный доллар упал до 59 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 27 июня, снизился на 66 копеек, до 59 рублей. Евро при этом понижен на 60 копеек, до 66,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже американская валюта в 15:10 мск торговалась около отметки 59,07 рубля, что на 33 копейки меньше уровня предыдущего закрытия, единая европейская — 66,05 рубля (минус 61 копейка).

Российская валюта укрепилась вслед за ростом нефтяных котировок: нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась в цене на 0,11 процента, до 45,8 доллара за баррель.

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Также росту курса рубля способствуют остаточные продажи экспортной выручки для оплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), их размер может превысить 300 миллиардов рублей. Кроме того, 28 июня завершается срок оплаты налога на прибыль, который оценивается в 170-260 миллиардов рублей.

21 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года. Днем ранее евро вырос до 66 рублей впервые с декабря 2016 года.