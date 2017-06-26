Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что княгиня Анна Ярославна сыграла важную роль в истории отношений Парижа и Киева. Об этом он сказал в ходе брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Обращаясь к украинскому лидеру, Макрон отметил, что «между нашими двумя странами есть очень давние отношения, очень глубокая история, и вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской». «Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения», — добавил президент.

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29 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции сказал, что история взаимоотношений двух стран имеет глубокие корни, а «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».

В ответ Порошенко обвинил Путина в попытке «похитить» украинскую историю.

Анна — младшая дочь древнерусского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Во Франции ее называли Анной Русской — Anne de Russie.

Термин «Украина» до конца XVI века не имел официального характера и означал «пограничье» частных владений, находящихся под контролем различных государств. Создание одноименного самостоятельного и независимого государства было провозглашено в августе 1991 года.