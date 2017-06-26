Госдума обвинила торговые сети в росте цен

Рост цен на продукты в России происходит из-за политики торговых сетей и отсутствия контроля со стороны государства. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По его словам, подорожание связано с тем, что крупнейшие торговые сети зарегистрированы в офшорах. «И им наплевать на Росстат, Минэкономразвития, ЦБ. Они свои вопросы решают», — сказал Коломейцев.

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Ситуацию усугубляет жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. По его мнению, при рентабельности российских торговых сетей на уровне 7,7 процента иметь ключевую ставку в девять процентов является «самоубийством».

Кроме того, на динамику цен влияет отсутствие контроля со стороны государства. «У нас цены на нефть падают, а на заправке вы хоть раз видели, чтобы они падали? Цены на электроэнергию обязательно два раза в год поднимают», — напомнил он. В этой ситуации Минэкономразвития не справляется со своими обязанностями, заключил первый зампред комитета Госдумы.

Ранее 26 июня Росстат сообщил, что минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май на 9,4 процента — до 4036 рублей. Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2 процента.