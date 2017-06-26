Автор энциклопедии петербургского рока попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Петербургский музыкальный критик Андрей Бурлака оказался в реанимации. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Фонтанка».

Журналист, которому 61 год, находится в тяжелом состоянии. Ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Скорую вызвали в ночь на понедельник в подземный переход у станции метро «Лиговский проспект».

Андрей Бурлака — автор многотомника «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965-2005», а также еще нескольких книг, посвященных музыкальным движениям Санкт-Петербурга, в том числе «В ритме эпохи», «Рок-музыка в СССР», «Кто есть кто в советском роке», «Рок-блиц».

Критик вместе с музыкантом Сергеем Курехиным основал издательство «Медуза» в 1992 году.