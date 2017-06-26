Силуанов рассказал о пользе нехватки денег в казне

Чем меньше средств в казне, тем проще правительству включить свои творческие возможности. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

«Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть, — сказал Силуанов, — Когда денег столько, что куры не клюют, любой сможет работать, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!»

Эту тему чиновник стал развивать при обсуждении отношений российского финансового ведомства с Чеченской Республикой. Он пояснил, что, в отличие от других регионов, финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам.

«Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы», — сказал Силуанов. На 2017-й в рамках работы по оптимизации расходов сумму дотаций для Чечни дополнительно срезали на тот же процент, что и остальным субъектам Федерации. Глава республики Рамзан Кадыров увидел несправедливость по отношению к Чечне и стал критиковать Минфин.

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«После этого я встретился с Рамзаном Ахматовичем, и нам удалось найти обоюдно приемлемое решение. Рамзан Ахматович симпатичен мне как человек, у нас сложились товарищеские, даже дружеские отношения», — сказал министр. По его словам, Чечне выделили дополнительные средства, но не всю сумму, на которую рассчитывали в Грозном. «Это было сделано исходя из реальных возможностей российского бюджета», — отметил глава Минфина.

В октябре прошлого года при обсуждении бюджета-2017 Кадыров назвал предложение Минфина сократить бюджет республики неприемлемым, поскольку регион «только сейчас становится на ноги».