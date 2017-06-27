В Центре Хруничева сменили руководителя

Глава Центра Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в «Роскосмос», на его место будет назначен Алексей Варочко. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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«Андрей Калиновский, руководивший Центром Хруничева с августа 2014 года, переходит на работу в госкорпорацию "Роскосмос" на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности», — говорится в сообщении.

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров назначил исполняющим обязанности гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, директора и главного конструктора КБ «Мотор».