Эмоции посетителей МФЦ оценит специальная программа

В многофункциональном центре (МФЦ) подмосковного Реутова с начала июля будет работать система автоматического распознавания эмоций клиентов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 3 июля мы внедряем в работу нашего центра автоматическую систему распознавания эмоций. С ее помощью мы надеемся получить детальную информацию о качестве клиентского сервиса и впоследствии улучшить качество обслуживания заявителей», — сказала замдиректора МФЦ Ирина Чинина.

С помощью веб-камеры система будет считывать мимику и тембр голоса клиента, а также следить за тоном его диалога с сотрудниками. На основе этих данных будет составлен отчет по качеству обслуживания каждого посетителя. Система была разработана компанией Heedbook.

В марте правительство России поручило создать в городах центры, ориентированные на предоставление дополнительных негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения бизнеса. Работать они будут на базе существующих МФЦ.

В многофункциональных центрах (МФЦ) граждане могут получить паспорта, ИНН, страховые свидетельства и другие документы.