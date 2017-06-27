Бывший французский премьер заявил о выходе из Соцпартии

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс выходит из состава Социалистической партии. Об этом говорится в его официальном заявлении, которое во вторник, 27 июня, приводит газета Le Huffington Post.

«Завершается часть моей политической жизни. Я покидаю Соцпартию или даже она покидает меня», — сообщил политик.

Материалы по теме Макрон-победитель Из двух зол французы выбрали центриста

В последнее время Вальс неоднократно заявлял о намерении поддержать в парламенте движение «Вперед, республика!» президента страны Эммануэля Макрона.

Мануэль Вальс занимал занимал пост премьер-министра Франции с марта 2014-го по декабрь 2016 года в правительстве Франсуа Олланда. Он подал в отставку ради участия в праймериз Социалистической партии, чтобы бороться за пост главы государства. Однако во втором туре праймериз он уступил Бенуа Амону и в итоге поддержал на выборах президента кандидатуру Макрона.

