Бывший мэр Копейска получил четыре года колонии за взятки в два миллиона рублей

Суд в Копейске Челябинской области приговорил бывшего главу города Вячеслава Истомина к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей за взяточничество. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Следствием и судом установлено, что на посту главы Копейского городского округа в период 2012-2014 годов он получил не менее двух миллионов рублей за то, что способствовал в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания.

В ходе расследования чиновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Истомин был задержан 25 июля 2016 года.

Пост главы Копейска он занял 4 декабря 2011 года. До этого Истомин возглавлял администрацию Ленинского района Челябинска