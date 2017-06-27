Путин сделал Анну Большову из сериала «Солдаты» заслуженной артисткой России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Анне Большовой. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС.

«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Большовой Анне Леонидовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком"», — цитирует агентство соответствующий указ.

Анна Большова — почетный деятель искусств Москвы. В театре «Ленком» она играла в таких спектаклях, как «Мистификация», «Тартюф», «Укрощение укротителей», «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», «Город миллионеров», «Испанские безумства», «Дона Флор и два ее мужа» и рок-опере «Юнона и Авось».

Большова также исполняла роли в Театре имени Гоголя, Театре Антона Чехова, Театре имени Вахтангова, Театре Наций и театре «Миллениум».

В фильмографии актрисы картины «Егерь», «Мамочки», «Казароза», «Любовь и страхи Марии» и «Выйти замуж за генерала».

Артистка известна по ролям в сериалах «Солдаты 12», «Прапорщик, или "Е-мое"», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Ермоловы» и «Остановка по требованию».