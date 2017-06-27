В Москве появятся два новых железнодорожных вокзала

На территории Новомосковского административного округа столицы появятся два новых железнодорожных вокзала. Об этом в интервью порталу m24.ru рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Один вокзал будет построен на Курском направлении железной дороги в Старосырово, между Щербинкой и Силикатной, другой — на Киевском направлении в Санино, между Кокошкино и Крекшино.

«От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции», — сказал Жидкин.

Кроме того, у вокзалов будет построены транспортно-пересадочные узлы. «Проект рассчитан на оптимизацию потоков жителей, которые едут в центр города», — пояснил чиновник.

По его словам, пока сложно предсказать, какой пассажиропоток смогут принять новые вокзалы.

Вопрос, когда ждать начала строительства, Жидкин назвал непростым. «Пока идет подготовка концепции. Бюджет на реализацию проекта еще не выделили. А строиться объекты будут в рамках программы ОАО "РЖД"», — сказал он.

На вопрос о подъездных дорогах к вокзалам Жидкин ответил, что в Санино уже проходит дорога и эстакада через железные пути, в Старосырово будет сделано то же самое.