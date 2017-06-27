Зюганов рассказал о стыде за игру сборной России на Кубке конфедераций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил выступление сборной России по футболу на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой довести его до ворот и забить. А когда вы за 45 минут не можете попасть в ворота, тогда не надо обижаться. Пока слабенько выступает сборная. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», — рассказал Зюганов.

Сборная России в стартовой встрече на турнире обыграла Новую Зеландию (2:0), а затем уступила Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Команда Станислава Черчесова с тремя очками расположилась на третьей строчке в группе А и не смогла выйти в плей-офф.

В полуфинальных встречах Португалия сыграет с Чили, а Германия — с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня соответственно. Финал запланирован на 2 июля.