В Крыму соседствующие с аварийными конструкциями пляжи сочли готовыми к сезону

В крымском поселке Николаевка пляжи, соседствующие с аварийными конструкциями, признали готовыми к курортному сезону. Такую резолюцию вынесли депутаты Госсовета республики, посетившие населенный пункт в рамках Дня Симферопольского района, сообщил на своей странице в Facebook председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев.

По словам Макеева, в ходе визита депутаты Госсовета, а также депутаты сельсовета Николаевки проинспектировали состояние пляжных территорий.

«Особое внимание уделялось вопросам свободного доступа к пляжам, их санитарного состояния, наличия сотрудников спасательной службы на водах, технического оснащения данной службы. В целом состояние пляжных территорий Николаевки было признано удовлетворительным, пляжи подготовлены к купальному сезону 2017 года», — отметил он.

Как уточнил Макеев, «есть определенные проблемы, но все они решаемы». К публикации он прикрепил фотографии тех самых пляжных территорий, которые посетили депутаты. Так, на одном из снимков запечатлен пляж с аварийным обрывом и обвалившейся лестницей за детскими аттракционами. Однако на береговой линии загорают люди. «При этом в середине мая практически на всем побережье Николаевки на обрывах были размещены таблички, предупреждающие об обвалах», — указывает агентство «Крыминформ».

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7 июня сообщалось, что в Коктебеле на центральном пляже восьмилетняя девочка получила травму спины из-за упавшего на нее незакрепленного зонта.

В конце мая в Совете министров Крыма констатировали, что должная подготовка пляжей к курортному сезону не была выполнена ни в одном районе республики.