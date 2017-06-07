На центральном пляже Коктебеля на ребенка упал незакрепленный зонт

В Коктебеле на центральном пляже восьмилетняя девочка получила травму спины из-за упавшего на нее незакрепленного зонта. Об этом в среду, 7 июня, сообщает «Крыминформ».

«Ребенок сидел под зонтом. Он, наверное, метра два в высоту и столько же, если не больше, в диаметре. Зонт был прикопан. От ветра он упал и слава Богу, что по касательной, то есть по спине задел», — цитирует издание родственницу пострадавшей девочки, Евгению.

По ее словам, у ребенка кровоточащие ссадины, царапины и шоковое состояние. Она добавила, что в администрации кафе «Зодиак», якобы отвечающем за территорию пляжа, сообщили, что стационарно закреплять конструкции зонтов им запрещено.

Как отметила Евгения, пляж к сезону не готов: информационные стенды с данными об арендаторах зоны отдыха отсутствуют, спасателей на пляже нет. Вместе с тем территория оборудована зонтами и лежаками.

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31 мая стало известно, что должная подготовка пляжей к курортному сезону не была выполнена ни в одном районе Республики Крым (РК).

Ранее в том же месяце министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий призвал всех, кто намеревается провести отпуск в Турции или Египте, отправить своих детей в пансионаты и лагеря полуострова, а самим ехать «на халяву пить и гулять».

С начала мая Аксенов лично инспектировал готовность побережья к приему отдыхающих. Так, он побывал в Евпатории, Керчи, Алуште и Судаке. Во время визита в Керчь глава РК возмутился состоянием пляжной полосы в преддверии курортного сезона. «Какой турист приедет? Вы посмотрите на эти пляжи, туда просто стыдно выйти», — сетовал он.

