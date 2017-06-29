Сбербанк сократит число бухгалтеров в три раза — с 1,5 тысячи до 500 человек. Об этом в четверг, 29 июня, заявил глава кредитной организации Герман Греф, сообщает РИА Новости.

«Шесть лет назад в Сбербанке в бэк-офисе работало 59 тысяч человек. Сегодня работает 12 тысяч. В 2018 году будут работать пять тысяч. А по нашим оценкам, еще через три года будет работать в лучшем случае тысяча», — сказал он, выступая с лекцией в екатеринбургском Ельцин-центре.

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Он также отметил, что в банке раньше трудились 33 тысячи бухгалтеров.

В конце 2016 года глава Сбербанка заявлял, что в кредитной организации появится должность топ-менеджера по трансформации работы персонала (Chief transformation officer). Он называл наращивание скорости внутренних процессов главным испытанием для современных российских компаний.

В сентябре Греф предрек полную трансформацию традиционной банковской системы. «Будет сломлен полностью банковский сектор в ближайшие годы. Это не будет 10 лет, это будет три года, это будет пять лет», — сказал он.