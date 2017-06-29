Американские военные рассказали о проблемах с новой электромагнитной катапультой

Секретарь ВМС США Шон Стэкли заявил, что новая электромагнитная катапульта EMALS испытывает проблемы с запуском многоцелевого истребителя F/A-18 с подвесными топливными баками. Об этом сообщает портал The Aviation Geek Club.

«При запуске F/A-18 была обнаружена вибрация. Для решения проблемы в настоящее время необходимо проверить программное обеспечение и перенастроить его», — рассказал Стэкли.

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В мае президент США Дональд Трамп скептически отнесся к перспективам внедрения электромагнитных катапульт на авианосцы флота, назвав их дорогими и посоветовав военным по-прежнему использовать паровые системы.

Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) — перспективная система старта для самолетов палубной авиации. Классическая схема подразумевает разгон самолета с помощью системы с паровым приводом. EMALS, разрабатываемая американской фирмой General Atomics для новых атомных авианосцев типа «Джеральд Форд», использует разгон с помощью системы мощных электромагнитов.

