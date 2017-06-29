Названы возможные сроки появления перспективного атомного эсминца «Лидер»

Проектирование атомного эсминца нового поколения «Лидер» включено в проект госпрограммы вооружений (ГПВ) на период с 2018 по 2025 год. Об этом сообщил источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«На строительство перспективного эсминца уйдет около пяти лет. В ГПВ до 2025 года его проектирование внесено, строить начнут тогда же или попозже», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2015 года сообщалось, что на петербургской «Северной верфи» началось возведение нового судостроительного комплекса, а после модернизации верфь приступит к строительству головного эсминца проекта «Лидер».

Разработка перспективного надводного корабля океанской зоны в рамках проекта «Лидер» ведется в России с начала 2000-х годов. Сообщалось о проработке нескольких вариантов проекта водоизмещением от 7-8 до 14-15 тысяч тонн, различающихся составом вооружения и типом энергетической установки — атомной или газотурбинной. В итоге флот остановился на варианте корабля с атомной энергетической установкой. На выбор повлиял, в том числе, украинский кризис, приведший к перебоям поставок газотурбинных энергетических установок с николаевского предприятия «Зоря-Машпроект».

Всего планируется построить 12 эсминцев нового типа: шесть для Северного флота и шесть для Тихоокеанского. Ударное вооружение «Лидеров», по некоторым сведениям, составят стандартные для новых кораблей российского флота ракетные комплексы «Оникс» и «Калибр». Также корабли получат морскую версию зенитной ракетной системы С-500, укомплектованной разными типами ракет, в том числе способными поражать цели в ближнем космосе.