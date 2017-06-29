Тренера сборной России по конькобежному спорту сбил автомобиль в Нидерландах

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец был сбит автомобилем. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России (СКР).

Отмечается, что Полтавца сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Инцидент произошел в Нидерландах. В среду тренер сборной России перенес операцию, его жизни ничего не угрожает

«Полтавец сможет присутствовать на следующем сборе команды в Херенвене», — заявили в пресс-службе СКР.

9 июня голландский конькобежец, призер Олимпийских игр Эрбен Веннермарс пожаловался на «воняющих с любой стороны русских».