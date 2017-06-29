Путин пообещал приехать во Вьетнам

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером Вьетнама Чан Дай Куангом. Об этом сообщает сайт Кремля в четверг, 29 июня.

Путин выразил уверенность, что визит Куанга будет хорошим стимулом для дальнейшего развития стратегических отношений между Москвой и Ханоем. «У нас очень хорошие планы, большие, крупные проекты есть», — сказал российский лидер.

Куанг выразил признательность за оказанный ему теплый прием, а также пригласил российского лидера посетить Вьетнам с официальным визитом. «Приглашение было с благодарностью принято», — отмечается в сообщении Кремля.

Президент России, в свою очередь, предложил вьетнамскому коллеге провести в 2019 году перекрестные годы двух стран. «В 2019 году исполняется 25-летие заключения основополагающего договора о дружбе, и можно было бы к этой дате приурочить перекрестные годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России», — сказал Путин.