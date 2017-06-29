В Черногории назвали вступление в НАТО отвечающим интересам России

Вступление Черногории в НАТО отвечает интересам России, если ей выгодна стабильность в регионе. Об этом в четверг, 29 июня, заявил министр обороны балканской страны Предраг Бошкович, передает CDM.

Глава ведомства также добавил, что присоединение к Североатлантическому альянсу «не направлено против кого-либо, даже против России».

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Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня. Во время церемонии, которая состоялась в Вашингтоне, заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону был передан протокол о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

Ранее в тот же день МИД России сообщил, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи со вступлением Черногории в НАТО.