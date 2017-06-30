АСВ решило штрафовать получившие госпомощь банки за отказ выдавать кредиты

Наблюдательный совет Агентства по страхованию вкладов принял решение штрафовать банки, воспользовавшиеся антикризисной программой правительства, но при этом не увеличившие кредитование реального сектора. Об этом сообщил газете «Известия» замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин также поддержал эту идею, первоначально высказанную Счетной палатой.

Штрафы предлагается установить в объеме не более двух процентов от суммы, полученной в качестве дотаций. Штрафные санкции будут применяться ко всем банкам, нарушающим условия программы, однако конкретные суммы для каждого банка будут определяться советом директоров АСВ.

«Некоторые банки получили по 100 миллионов рублей — к таким банкам будут применяться, конечно, копеечные штрафы», — отметил чиновник. При этом он не уточнил, какие конкретно банки могут быть оштрафованы. По словам Моисеева, штрафы будут применяться только к тем банкам, по которым выявили нарушения, связанные с двумя условиями: превышение уровня зарплаты или ненаращивание кредитования положенными темпами, то есть на один процент в месяц.

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В то же время на совете директоров АСВ вопрос о введении санкций за фальсификацию отчетности не рассматривался.

Правительство в 2015 году экстренно докапитализировало крупнейшие банки на один триллион рублей из-за ухудшения ситуации в экономике. Помощь получили ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, банк «ФК Открытие», Альфа-банк, Новикомбанк, Связь-банк, «Уралсиб» и другие. Им были выданы облигации федерального займа (ОФЗ), которые те включили в капитал.

«Дочки» иностранных банков госпомощью воспользоваться не смогли. Участие в программе обязывает банки выполнять ряд условий, самое главное из которых — увеличивать кредитный портфель на один процент ежемесячно через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу и проектам по приоритетным направлениям, определенным государством. Счетная палата неоднократно указывала, что банки не выполняют это условие. Также условия докапитализации предполагали отказ от увеличения вознаграждения менеджменту в течение трех лет.