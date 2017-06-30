Клинцевич назвал причину энергозависимости Украины

Государственный переворот на Украине послужил причиной тому, что Киев теперь вынужден закупать уголь за океаном, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит «Парламентская газета» в пятницу, 30 июня.

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«Только один этот факт украинской реальности концентрирует в себе итоги всего пути, который прошла страна за три с небольшим года после государственного переворота», — сказал сенатор.

29 июня американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в Минэнерго США сообщил, что Киев заинтересован в закупке «миллионов и миллионов тонн угля прямо сейчас», и выразил готовность продавать топливо республике и другим заинтересованным странам. Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил о планах закупки в Пенсильвании двух миллионов тонн угля.

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Поставки топлива из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены в марте этого года из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позже Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду юга Донбасса.

С февраля страна живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом антрацита. Сейчас украинские власти закупают уголь у третьих стран, в частности в ЮАР.

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек. Многие высшие чиновники, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович, были вынуждены бежать за рубеж.