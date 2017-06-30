Сергей Иванов побывал в районе падения самолета лейтенанта Колодкина

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посетил семинар поисковиков «Небо Родины» в Рязанской области и побывал в их полевом лагере. Участники мероприятия работали на месте падения бомбардировщика ДБ-3А времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в полученном «Лентой.ру» пресс-релизе Поискового движения России.

По предположению краеведов, это самолет, на котором выполнял боевое задание экипаж лейтенанта Александра Колодкина. Самолет упал 17 октября 1941 года. Колодкин остался жив, остальные погибли: штурман Борис Подорожный, воздушный стрелок-радист младший сержант Борис Громов и воздушный стрелок красноармеец Федор Сарамуд.

Поисковики прибыли в район, чтобы проверить данную версию. Член экспертного совета по авиации Поискового движения Илья Прокофьев рассказал Иванову об истории боевой машины: «Самолет потерпел крушение, возвращаясь с боевого задания. Подробной информации о причинах катастрофы нет даже в архивных документах, стал резко снижаться упал, взорвался. Летчик успел выпрыгнуть». По словам Прокофьева, уже найдены номера обоих двигателей.

«Но в акте списания этого самолета за ним значатся другие моторы. Мы сейчас будем дальше поднимать документы, чтобы доказать, что моторы были переставлены или постараемся найти тот номер который указан в акте», — добавил он.

На семинар «Небо Родины» собрались поисковики из 15 регионов России. Ответственный секретарь движения Елена Цунаева сообщила, что, согласно архивным данным, на территории Рязанской области было не менее 30 авиакатастроф, места падения многих самолетов до сих пор не найдены, летчики числятся пропавшими без вести. Власти региона пообещали оказать поддержку поисковикам. «Важность этой общественной работы переоценить невозможно. И с точки зрения патриотического воспитания молодежи: здесь же ребята молодые работают с более старшими товарищами. (...) Во-вторых, — это уважение памяти погибших солдат», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Иванов отметил, что последние десять лет он старается помогать поисковикам. «К сожалению, не поднятых бойцов времен Великой Отечественной войны еще очень много, и я благодарен поисковикам. Вместо того, чтобы проводить свой отпуск на пляже или на курорте, они продолжают эту нужную благородную работу», — заявил спецпредставитель президента.