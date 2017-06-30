Страховщики назвали самые убыточные автомобили

Исследование, проведенное аналитиками «АльфаСтрахования», выявило, какие автомобили приносят наибольшие убытки по выплатам по ОСАГО. Об этом пишет в пятницу, 30 июня, «Российская газета».

Согласно результатам исследования, первое место с коэффициентом убыточности 143 процента (1 рубль 43 копейки выплат на каждый заплаченный за полис рубль) досталось автомобилям Jaguar, второе (140 процентов) — Daewoo. В топ-10 также вошли ГАЗ (135 процентов), ВАЗ (134 процента), Datsun (132 процента), Daihatsu (132 процента), Geely (130 процентов), Infiniti и Subaru — по 100 процентов, и Honda (96 процентов).

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«Присутствие Infiniti, Subaru и Honda вполне объяснимо, как и любовь их владельцев к поездкам в спорт-режиме, "утопив тапок", что и приводит к печальным последствиям», — прокомментировал результаты исследования начальник управления андеррайтинга обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. Другой причиной попадания брендов на верхние строчки рейтинга он назвал использование автомобилей в качестве такси.

27 июня президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил о том, что страховщики, работающие с полисами ОСАГО, по итогам 2017 года могут получить убыток в 21 миллиард рублей. Основной причиной убыточности считается деятельность криминальных автоюристов. По оценкам Юргенса, они вывели с рынка порядка 40 миллиардов рублей.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет от 3432 до 4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.