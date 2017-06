Радиостанция нашла потенциал у Энни Леннокс и предложила раскрутку

Шотландская певица, четырехкратная обладательница премии «Грэмми» Энни Леннокс получила письмо от представительницы лос-анджелесской радиостанции с предложением о сотрудничестве. Скриншот исполнительница опубликовала в своем Facebook.

«Дорогая Энни Леннокс! Я нашла твою музыку в сети и мне очень понравилось!», — говорится в послании.

«Я нахожу артистов, у которых, на мой взгляд, есть потенциал, и ставлю их песни на нашей радиостанции», — отмечает сотрудница вещателя Кайли.

Отмечается, что у радиостанции 100 тысяч уникальных слушателей в месяц. Кайли также предложила Леннокс воспользоваться ее рекомендацией и обратиться к компании, которая готова предоставить услуги по раскрутке бесплатно, если им понравится музыка певицы.

Сама исполнительница поиронизировала над предложением, написав в подписи к посту: «Думаю, это настоящая удача!»

Энни Леннокс — обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», четырех «Грэмми» и рекордных восьми наград BRIT Awards. Была одной из участниц синти-поп-дуэта Eurythmics и прославилась благодаря песне Sweet Dreams (Are Made of This).