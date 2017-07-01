Постановление об отмене госрегулирования цен на еду на Украине вступило в силу

Постановление кабинета министров Украины об отмене введенного в 1996 году государственного регулирования цен на продукты питания вступило в силу 1 июля 2017 года, сообщает ТАСС.

С этого дня украинские производители продуктов не обязаны декларировать цены на свои товары и обосновывать их изменение в украинской Госпродпотребслужбе. Согласно документу, производители могут устанавливать торговые надбавки к оптовой цене почти на все пищевые продукты, включая детское питание.

Ранее такие надбавки к ценам на хлеб, муку, крупы, сахар, макаронные изделия из нетвердых сортов пшеницы, свинину с костями, говядину, мясо птицы в тушках, куриные яйца, молочные продукты, колбасные изделия и некоторые другие продукты не могли превышать 15 процентов, на детское питание — 20 процентов.

Материалы по теме Такой бездолговый курс Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов

По мнению Владимира Сиденко, эксперта экономических программ Центра Разумкова, ситуация на рынке продуктов питания должна находиться под контролем Антимонопольного комитета Украины. «Отмена постановления 20-летней давности должна сопровождаться усилением регулирования конкуренции и принятием дополнительных мер в отношении злоупотреблений или сговора продавцов на рынке», — пояснил он агентству.

В то же время экономист Всеволод Степанюк сомневается в способности правительства Украины после вступления постановления в силу «влиять на рынок каким-либо образом» и предотвратить рост цен, к которому располагает монополизация в ряде сегментов рынка продуктов питания. По его мнению, «время от времени будут случаться спекуляции на тех или иных продуктах и колебания цен на продукты будут большими, чем ранее».

Правительство Украины отменило госрегулирование цен на продукты 8 июня. Власти пояснили, что постановление позволит устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство привлекательным с инвестиционной точки зрения, а предпринимателям позволит быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.