Постановление об отмене госрегулирования цен на еду на Украине вступило в силу

Постановление кабинета министров Украины об отмене введенного в 1996 году государственного регулирования цен на продукты питания вступило в силу 1 июля 2017 года, сообщает ТАСС.
С этого дня украинские производители продуктов не обязаны декларировать цены на свои товары и обосновывать их изменение в украинской Госпродпотребслужбе. Согласно документу, производители могут устанавливать торговые надбавки к оптовой цене почти на все пищевые продукты, включая детское питание.
Ранее такие надбавки к ценам на хлеб, муку, крупы, сахар, макаронные изделия из нетвердых сортов пшеницы, свинину с костями, говядину, мясо птицы в тушках, куриные яйца, молочные продукты, колбасные изделия и некоторые другие продукты не могли превышать 15 процентов, на детское питание — 20 процентов.
По мнению Владимира Сиденко, эксперта экономических программ Центра Разумкова, ситуация на рынке продуктов питания должна находиться под контролем Антимонопольного комитета Украины. «Отмена постановления 20-летней давности должна сопровождаться усилением регулирования конкуренции и принятием дополнительных мер в отношении злоупотреблений или сговора продавцов на рынке», — пояснил он агентству.
В то же время экономист Всеволод Степанюк сомневается в способности правительства Украины после вступления постановления в силу «влиять на рынок каким-либо образом» и предотвратить рост цен, к которому располагает монополизация в ряде сегментов рынка продуктов питания. По его мнению, «время от времени будут случаться спекуляции на тех или иных продуктах и колебания цен на продукты будут большими, чем ранее».
Правительство Украины отменило госрегулирование цен на продукты 8 июня. Власти пояснили, что постановление позволит устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство привлекательным с инвестиционной точки зрения, а предпринимателям позволит быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.