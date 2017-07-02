В CNN ответили на опубликованное Трампом видео с «избиением» телеканала

В CNN ответили на публикацию президентом США Дональдом Трампом смонтированного видео, на котором он избивает человека с головой, закрытой логотипом телеканала. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Associated Press.

«Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов», — заявил представитель телекомпании.

Он также отметил, что действия главы государства похожи «на поведение несовершеннолетнего подростка», и они «ниже достоинства» президента США. «Мы будем продолжать делать свою работу. Он должен начать делать свою», — говорится в сообщении.

Ранее 2 июля Трамп выложил запись с «избиением» CNN на своей странице в Twitter. На видео действие происходит возле боксерского ринга. В конце 28-секундного ролика в правом нижнем углу появляется надпись FNN, Fraud News Network («мошенническая новостная сеть»). Она выполнена тем же шрифтом, который используется в оригинальном логотипе CNN (данная аббревиатура расшифровывается как Cable News Network, «кабельная новостная сеть»).

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Глава государства не сопроводил свой пост никакими пояснениями, кроме хештегов #FraudNewsCNN и #FNN.

1 июля Трамп в своем Twitter уже предлагал переименовать CNN в FNN. Он неоднократно обвинял ряд американских СМИ, в том числе и этот телеканал, в распространении фейковых новостей о себе и, в частности, о своих связях с Россией.