Парижский суд оштрафовал украинку за критику фильма о майдане

Суд в Париже 29 июня вынес решение в отношении украинского переводчика Анны Чесоновской, которая раскритиковала фильм французского режиссера Поля Морейры «Украина: Маски революции». Об этом пишет украинское издание «Европейская правда», публикуя скриншот решения суда.

Общая сумма штрафа, который суд наложил на женщину, превысила 13,5 тысячи евро. В частности, пять тысяч евро Чесоновская должна выплатить режиссеру в качестве моральной компенсации, три тысячи евро — компенсация его расходов на адвокатов, пять тысяч евро – плата за публикацию опровержения в газете, которую, выберет режиссер, 500 евро — штраф в пользу государства за нарушение закона и 127 евро — судебные расходы.

Поль Морейра во время подготовки фильма нанял Чесоновскую в качестве переводчика для небольшой части материалов картины. После выхода фильма, женщина в газете Le Liberation опубликовала материал, в котором обвинила режиссера в предвзятости. По ее словам, якобы, некоторые цитаты политиков не вошли в картину.

В ответ Морейра подал иск, в котором заявил, что считает обвинения переводчика в манипуляции клеветой и потребовал опровержения.

Адвокат Чесоновской не согласился с решением первой инстанции и уже подал жалобу.

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Фильм «Украина: Маски революции» был показан французским каналом Canal+ 1 февраля 2016 года. В нем Морейра рассказывает об обстановке на Украине в 2013-2014 годах, приведшей к смене власти в Киеве. Автор фильма уделяет внимание роли вооруженных ультраправых группировок. На взгляд режиссера, такие движения воспользовались нестабильной политической обстановкой и народными волнениями в стране, чтобы диктовать властям свои условия.

В ленте также высказана мысль о том, что Украина стала «пешкой в геополитической игре Соединенных Штатов против России». Режиссер рассказал о визитах в Киев бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сенатора Джона Маккейна, бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса и представителя Госдепартамента Виктории Нуланд.

За день до премьеры украинское посольство во Франции попросило телеканал не ставить его в эфир. В диппредставительстве заявили, что картина «дает зрителю ложное представление о ситуации на Украине».

Позже картину показали в Польше, что также вызвало негодование в Киеве.