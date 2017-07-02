Захарова рассказала о своем зеленом платье

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о зеленом платье, в котором она была на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом она написала на странице в Facebook.

По признанию Захаровой, она получила «огромное количество вопросов» о зеленом платье, но время ответить появилось только сейчас. «Ночь с субботы на воскресенье создана для подобных рассказов», — написала она.

Захарова заверила, что у нее не было «ни сил, ни времени» на походы по магазинам. «И я решила нарисовать эскиз платья сама. За отправную точку взяла стиль 40-х с подчеркнутыми плечами, обозначенной талией, высокими манжетами, складками. От себя добавила разрез. А воплотить все это в жизнь помогла российская компании "Акимбо"», — говорится в посте Захаровой.

Ранее Захарова рассказала о курьезном моменте, связанном с этим платьем. На своей странице в Instagram она разместила фото с открытия ММКФ, где она запечатлена вместе с режиссером Никитой Михалковым. На снимке видно, что взгляд Михалкова сосредоточен на декольте дипломата. Захарова сопроводила пост ироничной подписью: «Глаза в глаза».

Открытие ММКФ состоялось 22 июня. В ходе церемонии в исполнении Наргиз Закировой прозвучала песня Захаровой «Верните память», которую она записала при участии продюсера Макса Фадеева. Песня, по признанию представителя МИД, посвящена «нашим ребятам, которые сейчас воюют в Сирии».