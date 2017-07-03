Крым
 

«Единая Россия» предложила сделать пешеходной Артиллерийскую бухту в Севастополе

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В севастопольскую приемную партии «Единая Россия» поступают многочисленные просьбы жителей города о создании в Артиллерийской бухте парково-пешеходной зоны. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщается на сайте регионального отделения.

Отмечается, что на данный момент несанкционированная автостоянка и хаотичное движение автотранспорта в этом месте мешает пешеходам, «делая часть пути с Приморского бульвара на пляж Хрустальный неудобной и даже опасной».

«Все чаще стали обращаться люди с конкретным предложением о необходимости пешеходной зоны в районе Артиллерийской бухты. Очень многих раздражает количество автомобилей, несанкционированная стоянка, где проехать нельзя. А матерям с колясками и маленькими детьми там вообще ходить опасно», — отметил секретарь регионального отделения Борис Колесников.

Местные единороссы 29 и 30 июня провели совместно с Ленинским муниципалитетом опрос общественного мнения об ограничении движения и стоянки транспорта в Артиллерийской бухте. По предварительным данным почти 90 процентов опрошенных высказываются за создание в Артбухте комфортной для пешеходов среды.

После окончания опроса партия планирует обратиться с данной проблемой в правительство города.

В конце июня сообщалось, что в Севастополе по проекту местных спортсменов построят первую скейтплощадку.

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