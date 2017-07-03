Королевский флот заказал три новых фрегата типа 26

Корпорация ВАЕ Systems сообщила, что получила контракт Минобороны Великобритании на постройку трех фрегатов нового поколения типа 26 Global Combat Ship (GCS). Об этом сообщается на сайте предприятия.

Строительство головного корабля должно быть начато в ближайшие недели, его ввод в строй запланирован на 2023 год. К 2029-му флот получит восемь фрегатов этого типа для частичной замены типа 23. Общая стоимость серийной постройки восьми новых фрегатов оценивается в восемь миллиардов фунтов стерлингов.

Фрегат типа 26 является крупным многоцелевым кораблем стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 метра, ширина — 20,8 метра. Корабль должен быть оснащен 48-зарядной вертикальной пусковой установкой новой зенитной ракетной системы малой и средней дальности MBDA Sea Captor (CAMM), 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk.

На фрегате должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжелого вертолета Merlin или двух средних вертолетов Wildcat, а также беспилотников. Радиоэлектронное вооружение будет включать радиолокационную систему типа 997 Artisan, подкильную ГАС типа 2050 и буксируемую ГАС типа 2087.