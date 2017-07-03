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Пирамиду Голода восстановили в миниатюре

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На Новорижском шоссе восстановили пирамиду Александра Голода, сообщает РЕН ТВ.

Изображения новой конструкции высотой 14 метров появились в соцсетях.

Инженер Александр Голод пообещал, что временная конструкция откроется для посещений через две недели, сообщает агентство «Москва». Пирамида простоит около двух лет. Ее сменит бетонная постройка высотой около 100 метров.

В конце мая пирамиду на Новорижском шоссе снесло во время урагана. Никто из посетителей не пострадал. Обломки строения упали на страусиную ферму, одна птица пострадала. После произошедшего инженер пообещал восстановить конструкцию.

Упавшая пирамида Голода была построена в 1999 году. Автор проекта утверждал, что этот объект, способен накапливать биоэнергию, изменять структуру воды и свойства живых организмов, а также затягивать озоновые дыры в атмосфере. Однако официальная наука эту информацию не подтверждает.

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