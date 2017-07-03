Молодежь Подмосковья соберется на форуме у озера Любляна

Форум «Я — гражданин Подмосковья» стартует на берегу озера Любляна в Егорьевске в понедельник, 3 июля, сообщается на сайте правительства Московской области.

Материалы по теме Провели внеклассную работу Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников

«Участниками форума станут молодые и активные жители Подмосковья от 18 до 30 лет», — говорится в сообщении.

Молодые люди смогут познакомиться с опытом ведущих экспертов в сферах предпринимательства и инноваций, медиа, политики, экологии. Мероприятие продлится до 23 июля.

Сегодня же начинает работу всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» в Крыму. В нем примут участие представители творческой молодежи из всех регионов России.