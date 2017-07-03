Раздевшаяся перед Марадоной журналистка обвинила его в домогательствах

Санкт-петербургская журналистка Екатерина Надольская обвинила бывшего аргентинского футболиста Диего Марадону в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает kp.ru.

По словам девушки, Марадона попытался снять с нее платье, когда они остались в номере отеля наедине. Как Надольская оказалась в гостях у бывшего футболиста, не уточняется. По версии «Пятого канала», журналистка сама начала раздеваться перед аргентинцем, а когда он попросил ее уйти, устроила скандал.

«Пришел его помощник, кинул в меня 500 долларов, а потом они вызвали охрану. Из номера меня вынесли трое мужчин. Даже вещи не дали забрать. Полицейские приехали в отель около восьми утра. Тогда мне отдали платье. Я уехала оттуда вместе с ними. Так передо мной никто и не извинился», — заявила Надольская.

Журналистка добавила, что написала на Марадону заявление в Следственный комитет.

56-летний аргентинец прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол» и посетил финал Кубка конфедераций. Ранее 3 июля Марадона рассказал о намерении получить российское гражданство, вице-премьер Виталий Мутко подтвердил эту информацию.