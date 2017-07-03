Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей

Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.

Предварительное расследование показало, что по инициативе Джабраилова в целях незаконного обналичивания денежных средств было создано 12 юридических лиц. В МВД указывают, что они были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности.

По предварительной оценке сотрудников правоохранительных органов в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству был причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).