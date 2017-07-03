Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора подтвердили, что усилят давление на КНДР совместно с Южной Кореей. Об этом рассказал официальный представитель японского правительства, передает Reuters.

Отмечается, что двусторонние переговоры были направлены на подтверждение тесного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула перед встречей «большой двадцатки» в немецком Гамбурге 7-8 июня.

Трамп также обсудил ситуацию на Корейском полуострове с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее американский президент в своем Twitter написал, что попытки Китая повлиять на Северную Корею ничем не закончились. «Я высоко ценю усилия председателя [КНР] Си Цзиньпина по Северной Корее, но они не сработали.По крайней мере я знаю, что Китай пытался», — посетовал Трамп.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.