Названы дата и место прощания с Володарским

Гражданская панихида по актеру Илье Володарскому пройдет 4 июля. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает «Комсомольская правда в Саратове».

Попрощаться с артистом можно будет в Саратовском театре юного зрителя по адресу площадь Киселева, 1, с 11:00.

«Совсем недавно, в конце июня, Илья Борисович праздновал свой день рождения, строил планы на новый театральный сезон, был полон творческой энергии и вдохновения», — цитирует издание коллег Володарского по ТЮЗу.

Артист умер 2 июля во время прогулки. Ему был 51 год.

Точная причина смерти пока не установлена, однако, по предварительной информации, актер скончался умер от сердечного приступа.

Илья Володарский — заслуженный артист России. Служил в Саратовском ТЮЗе с 1985 года, в 2013 году стал заместителем директора учреждения. В его репертуаре было около 60 ролей в классических и современных спектаклях.