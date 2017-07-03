В Раде раскрыли причину стягивания бронетехники к зданию парламента

В Верховной Раде (ВР) Украины объяснили, что утром в понедельник, 3 июля, бронетехника прибыла к зданию парламента для участия в выставке по случаю 20-летия Хартии Украина — НАТО. Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата ВР Ирина Кармелюк, передает УНИАН.

По ее словам, во внутреннем дворе парламента состоится показ военной техники, произведенной украинскими оборонными предприятиями. «Техника будет демонстрироваться для гостей, которые являются представителями силовых структур», — пояснила она, подчеркнув, что в 2016 году в Раде уже проходило подобное мероприятие.

Материалы по теме Обострение комплекса мер Почему за год минские соглашения не начали работать

Ранее в понедельник сообщалось, что во двор украинского парламента заехала бронетехника. «К чему готовимся? Может, похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая (администрация президента — прим. «Ленты.ру») готовит какой-то сюрприз?» — написал в соцсетях директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

В апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение бронированный автомобиль «Козак-2», прозванный пользователями соцсетей «гробом на колесах». «Как всегда, в службах Украины делают видимость работы и отмывают средства», — критиковали технику в Facebook.

В июле 1997 года в Мадриде президент Украины Леонид Кучма, Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Xавьер Солана и лидеры 16 стран-членов НАТО подписали Хартию об особом партнерстве. С тех пор этот документ стал основополагающим во взаимоотношениях между организацией и Украиной.