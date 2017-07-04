Госдума отказалась слушать доклады министров без вице-премьеров

Министров обяжут выступать на правительственном часе в Госдуме вместе с вице-премьером, курирующим область, о состоянии дел в которой докладывает член кабмина. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, передает ТАСС во вторник, 4 июля.

По его словам, новую схему протестируют 12 июля. «У нас будет тема "О состоянии и совершенствовании межбюджетных отношений". Ранее был приглашен на этот правительственный час министр финансов Антон Германович Силуанов, сегодня Совет Думы принял решение пригласить курирующего зампреда правительства, Дмитрия Николаевича Козака», — сказал Мельников.

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Вице-спикер нижней палаты парламента отметил, что депутаты одобрили изменение формата проведения правительственного часа.

14 июня депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) предложил внести изменения в регламент нижней палаты парламента и предоставить народным избранникам право работать одновременно в двух думских комитетах с правом решающего голоса.