В Южной Корее зафиксировали рост популярности секс-шопов

Секс-шопы Южной Кореи становятся все более популярными среди местных жителей и туристов. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на рассказ Ку Джун Ху, консультанта по продаже интим-товаров.

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Издание отмечает, что корейские предприниматели начали открывать секс-шопы, внешне напоминающие обычные магазины подарков, в легкодоступных для посетителей местах. Кроме того, начинают работать и крупные торговые точки — в 2017 году двухэтажный магазин Red Container принял посетителей на главной сеульской улице Итэвон.

«В прошлом магазины для взрослых прятались, сфера не развивалась. Люди чувствуют себя более спокойно во время посещения таких магазинов, когда внутри уже есть покупатели», — рассказал Ку Джун Ху изданию.

По его словам, сами корейцы не любят ходит в такие магазины с друзьями, и делают покупки, вернувшись в одиночку. Туристы же подробно расспрашивают о характеристиках товара и приобретают выставленные на продажу изделия без стеснения.

По оценкам аналитической компании Statista, глобальный рынок товаров для взрослых в период с 2015 по 2020 год вырастет с 15 до 20 миллиардов долларов.